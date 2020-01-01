В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом

Три случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в Малайзии.



В Малайзии подтвердили информацию о трех случаях заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщил министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад.

По его словам, все они приходятся родственниками заболевшего 66-летнего китайца, прибывшего 20 января в Сингапур в составе туристической группы.

Напомним, на сегодняшний день новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек, скончался 41. Большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй – Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город.

Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, Австралию и во Францию.

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