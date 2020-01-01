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Протесты в Ираке: четыре человека погибли в столкновениях с полицией

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В Багдаде погиб один протестующий, еще троих полиция застрелила на трассе в городе Насирия.
В Ираке в столкновениях с полицией погибли четверо протестующих, десятки раненых
В Ираке в столкновениях с полицией погибли четверо протестующих, десятки раненых

Во время антиправительственных протестов в Ираке четверо протестующих погибли, еще 44 получили ранения. Об этом сообщает АР в воскресенье, 26 января.

Один человек погиб в Багдаде, еще 44 были ранены. В то же время в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе. Иракские силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие, чтобы разогнать протестующих.

Люди вышли на улицы против коррупции, безработицы, проблем в областях образования, медицины, коммунальных услуг.

Напомним, что ранее неизвестные открыли стрельбу по протестующим в Ираке, 25 человек погибли. В ночь на субботу неизвестные начали стрелять по демонстрантам в центре Багдада. В результате стрельбы 25 человек погибли, еще 130 получили ранения.

За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли уже более 400 человек, тысячи получили ранения. 1 октября тысячи иракцев вышли на улицы, призывая провести масштабные политические реформы и прекратить влияние Ирана на Ирак. Силы безопасности регулярно используют боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстраций, что приводит к большим жертвам.

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Теги: Ирак, протесты, полиция, протест, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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