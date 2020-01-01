В Китае выяснили, что коронавирус заразен и во время инкубационного периода

Сдержать распространение вируса будет сложнее, чем предполагалось, потому что его распространяют даже те, у кого пока не проявились симптомы болезни.

Вирус в Китае оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус 2019-nCoV является заразным и во время инкубационного периода. Об этом со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя сообщает The Guardian в воскресенье, 26 января.

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Обнаруженное свойство вируса усложняет работу властей по сдерживанию эпидемии, так как инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней.

Информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена, поэтому неясно, какие риски могут представлять дальнейшие мутации вируса.

Напомним, что по последним данным коронавирус спровоцировал 56 смертей в Китае, а также более 2 тысяч людей заболели в самом Китае и за его пределами.