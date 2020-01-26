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Ким Чен Ын со своей тетей появился на публике после казни дяди

Комментариев: 1
Дядю казнили в 2013 году.
Ким Чен Ына и тетю впервые увидели вместе после казни ее мужа
Ким Чен Ына и тетю впервые увидели вместе после казни ее мужа
kcna.kp

Впервые после казни Чан Сон Тхэка его супруга и тетя Ким Чен Ына впервые появилась на публике вместе с лидером КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Ким Ген Хи вместе с Ким Чен Ыном посетила праздничный концерт по случаю лунного Нового года. На фото, которое опубликовало агентство, Ким Ген Хи находиться рядом с женой Ким Чен Ына - Ри Соль Чжу. Сам лидер КНДР находился через кресло от тети.

Ким Ген Хи - дочь Ким Ир Сена и сестра Ким Чен Ира. Она считается одним из самых влиятельных лиц в КНДР. Ее муж, Чан Сон Тхэк, был казнен 12 декабря 2013 года по обвинению в коррупции и распутном образе жизни.

Напомним, ранее ходили слухи, что тетя Ким Чен Ына могла покончить с собой.

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Теги: Ким Чен Ын, Северная Корея
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    26.01.2020, 15:35
Оценка:  +5
Духовный_скреп
..."Ким Ген Хи находиться рядом..." В данном случае нужно писать находится,без мягкого знака.Кто вас,блть,на работу берёт?
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