Ким Чен Ын со своей тетей появился на публике после казни дяди

Дядю казнили в 2013 году.

Ким Чен Ына и тетю впервые увидели вместе после казни ее мужа kcna.kp

Впервые после казни Чан Сон Тхэка его супруга и тетя Ким Чен Ына впервые появилась на публике вместе с лидером КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Ким Ген Хи вместе с Ким Чен Ыном посетила праздничный концерт по случаю лунного Нового года. На фото, которое опубликовало агентство, Ким Ген Хи находиться рядом с женой Ким Чен Ына - Ри Соль Чжу. Сам лидер КНДР находился через кресло от тети.

Ким Ген Хи - дочь Ким Ир Сена и сестра Ким Чен Ира. Она считается одним из самых влиятельных лиц в КНДР. Ее муж, Чан Сон Тхэк, был казнен 12 декабря 2013 года по обвинению в коррупции и распутном образе жизни.

Напомним, ранее ходили слухи, что тетя Ким Чен Ына могла покончить с собой.