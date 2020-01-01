В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли 30 человек
Два дня проливных дождей привели к наводнениям и оползням на юго-востоке Бразилии, в результате которых погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщают власти страны.
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Представители гражданской обороны заявили, что 17 человек числятся пропавшими без вести, и 2600 человек были эвакуированы из своих домов в штате Минас-Жерайс.
Сообщалось о случаях смерти в столице штата Белу-Оризонти и во внутренних районах штата. В пятницу Белу-Оризонти получил наибольшее количество осадков, когда-либо зарегистрированных.
Губернатор штата Ромеу Зема посетит пострадавшие районы в воскресенье, чтобы оценить ущерб.
Ожидается больше дождей в Минас-Жерайс, а также в других частях Бразилии, включая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии распространилась неизвестная болезнь.
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