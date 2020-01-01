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Военный вертолет Хорватии потерпел крушение

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Спасатели проводят поиск и спасение экипажа. О возможных жертвах авиакатастрофы пока нет информации.
Вертолет Bell OH-58 Kiowa (иллюстративное фото)
Вертолет Bell OH-58 Kiowa (иллюстративное фото)
wikipedia

В Адриатическом море потерпел крушение Военный вертолет ВВС Хорватии. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Отмечается, что вертолет Bell OH-58 Kiowa рухнул недалеко от города Шибеника вблизи острова Зларин.

В настоящее время проводится поиск и спасение экипажа.

Напомним, 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса разбился личный вертолет легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Вместе со спортсменом погибли восемь человек.

Ранее сообщалось, что в Афганистане сбили вертолет с украинцами. Ранения получили афганские военные и члены экипажа – граждане Украины. 

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Теги: авиакатастрофа, Хорватия, вертолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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