Военный вертолет Хорватии потерпел крушение

Спасатели проводят поиск и спасение экипажа. О возможных жертвах авиакатастрофы пока нет информации.

В Адриатическом море потерпел крушение Военный вертолет ВВС Хорватии. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Отмечается, что вертолет Bell OH-58 Kiowa рухнул недалеко от города Шибеника вблизи острова Зларин.

В настоящее время проводится поиск и спасение экипажа.

Напомним, 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса разбился личный вертолет легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Вместе со спортсменом погибли восемь человек.

Ранее сообщалось, что в Афганистане сбили вертолет с украинцами. Ранения получили афганские военные и члены экипажа – граждане Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet