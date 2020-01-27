В Афганистане не знают, кому принадлежал разбившийся авиалайнер
Пассажирский самолет, который в понедельоник, 27 января разбился в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании. Об этом, со ссылкой на местные власти сообщил афганский телеканал 1TVNews.
Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что "самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании".
"По всей видимости, речь идет об иностранном перевозчике. Самолет полностью сгорел", - сказал он.
До сих пор нет достоверной информации о потерпевшем крушение борте. Лайнер упал в подконтрольном радикальному движению Талибан уезде Дих-Як в центральной части страны. Туда выдвинулся афганский спецназ.
Тем временем, РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии.
Первоначально сообщалось, что лайнер принадлежал авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но национальный авиаперевозчик отрицает эту информацию.
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