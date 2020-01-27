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В Афганистане не знают, кому принадлежал разбившийся авиалайнер

Комментариев: 1
Самолет с пассажирами полностью сгорел, однако какому перевозчику он принадлежал, до сих пор неизвестно.
Разбившийся в Афганистане самолет мог быть иностранным
Разбившийся в Афганистане самолет мог быть иностранным
twitter.com/GlavTW

Пассажирский самолет, который в понедельоник, 27 января разбился в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании. Об этом, со ссылкой на местные власти сообщил афганский телеканал 1TVNews.

Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай заявил, что "самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании".

"По всей видимости, речь идет об иностранном перевозчике. Самолет полностью сгорел", - сказал он.

До сих пор нет достоверной информации о потерпевшем крушение борте. Лайнер упал в подконтрольном радикальному движению Талибан уезде Дих-Як в центральной части страны. Туда выдвинулся афганский спецназ.

Тем временем, РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии.

Первоначально сообщалось, что лайнер принадлежал авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но национальный авиаперевозчик отрицает эту информацию.

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Теги: авиакатастрофа, Афганистан, самолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    27.01.2020, 14:31
Оценка:  +5
Graddfeydd
Жесть.
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