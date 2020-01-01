Мужчина спас туристку за секунду до смерти

Спасатели уже спустились к женщине, упавшей в каньон, когда она не удержалась и соскользнула вниз.

В США на видео попал момент спасения туристки за секунду до гибели. Ролик опубликован на YouTube-канале CBS Los Angeles.

Сообщается, что 69-летняя женщина упала с обрыва во время поход по туристическому маршруту в калифорнийском каньоне Рубио.

На кадрах видно, как женщина цепляется руками и ногами за крутой склон. Ниже в нескольких метрах на тросе, спущенном с вертолета, к ней подбирается спасатель.

В один момент женщина соскальзывает и летит вниз. К счастью спасатель успевает поймать женщину и ее поднимают на борт вертолета.

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