В Алжире разбился истребитель Су-30
В результате крушения военного самолета погибли оба пилота. Воздушное судно было учебным, заявил президент страны.
На северо-востоке Алжира в провинции Умм-эль-Буаги вечером 27 января потерпел крушение истребитель Су-30. Об этом во вторник, 28 января сообщил телеканал En Nahar.
Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали медики и сотрудники сил безопасности.
Как пишет Reuters, президент Алжира Абдельмаджид Теббоун подтвердил в Twitter, что оба пилота погибли. По его словам, самолет являлся учебным.
Cмотрите фотогалерею: В Алжире разбился истребитель Су-30
Ранее сообщалось, что в Египте во время тренировочного полета разбился истребитель.
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