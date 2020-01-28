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В Алжире разбился истребитель Су-30

Комментариев: 3
В результате крушения военного самолета погибли оба пилота. Воздушное судно было учебным, заявил президент страны.
Истребитель Су-30 (архивное фото)
Истребитель Су-30 (архивное фото)
 
На северо-востоке Алжира в провинции Умм-эль-Буаги вечером 27 января потерпел крушение истребитель Су-30. Об этом во вторник, 28 января сообщил телеканал En Nahar.
 
Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали медики и сотрудники сил безопасности.
 
Как пишет Reuters, президент Алжира Абдельмаджид Теббоун подтвердил в Twitter, что оба пилота погибли. По его словам, самолет являлся учебным.
 

Cмотрите фотогалерею: В Алжире разбился истребитель Су-30

 
Ранее сообщалось, что в Египте во время тренировочного полета разбился истребитель.
 
 
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Теги: авиакатастрофа, самолет, фото, Алжир, крушение, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BROKER666    28.01.2020, 06:43
Оценка:  +14
BROKER666
рождённое ордынцами умеет только взлетать, падать и нырять... но никак не летать
Сливной-Бачок    28.01.2020, 06:35
Оценка:  +15
Сливной-Бачок
Треба Україні відмовитись від цих літаючих кацапських гробів теж.
СветБобра    28.01.2020, 06:28
Оценка:  +16
СветБобра
Треба було купувати Рафаль. Вироблені на россіі АналоГовнєти літати не спроможні.
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