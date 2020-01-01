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В Афганистане при нападении талибов погибли 10 полицейских

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Боевики напали на контрольно-пропускной пункт на одном из шоссе в северо-восточной афганской провинции Баглан.
Афганских военных часто атакуют боевики "Талибана"
Афганских военных часто атакуют боевики "Талибана"

В результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в северо-восточной афганской провинции Баглан погибли по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает во вторник, 28 января, агентство Ariana News.

Согласно информации издания, боевики напали на контрольно-пропускной пункт на одном из шоссе.

Сейчас данных о ликвидации террористов не поступала.

 
Первоначально сообщалось, что воздушное судно принадлежит авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но эти сведения не подтвердились. По другой версии, самолетом владела афганская армия.
 
СМИ сообщили, что ответственность за крушение лайнера взяли на себя представители Талибана. Они предполагали, что уничтожили военный самолет США.
 
Позже США подтвердили крушение самолета в Афганистане. Причины катастрофы Bombardier E-11A выясняют. Признаков того, что воздушное судно сбил противник, нет, подчеркнули американские военные.

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Теги: Афганистан, Талибан, нападение, вооруженное нападение, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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