"Друзья Украины" в ПАСЕ осудили одобрение полномочий делегации РФ

Также они призвали Россию выполнять резолюции организации.

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Группа депутатов ПАСЕ из числа так называемых “друзей Украины“ выступила с заявлением, в котором выразила несогласие с решением организации подтвердить полномочия российской делегации. При этом они призвали своих коллег придерживаться резолюций ПАСЕ, в которых осуждается аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины, пишет “Европейская правда“.

Хотя мы не согласны с утверждением российских полномочий, мы ожидаем, что Российская Федерация будет полностью соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и выполнять требования резолюций 1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015) и 2292 (2019) Парламентской ассамблеи, - говорится в заявлении.

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Депутаты напомнили, что эти резолюции осуждают аннексию Крыма, продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, невыполнение Российской Федерацией ряда других резолюций по оккупации грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, а также выражают “крайнюю озабоченность“ обращением с крымскими татарами.

Мы требуем, чтобы все нарушения прав человека немедленно рассматривались российской делегацией и российским правительством, и мы придерживаемся мнения, что сохранение нарушений и продолжающаяся оккупация части территорий Украины и Грузии сделают представителей Российской Федерации открытыми для дальнейших санкций, - отметила группа депутатов ПАСЕ.

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Следует отметить, что при рассмотрении резолюции о полномочиях российской делегации, которые оспаривали представители нескольких стран, украинские депутаты предлагали наложить санкции на представителей РФ, ограничив их полномочия в ассамблее, однако эти предложения были отклонены большинством ассамблеи. Возвращение российской делегации в ассамблею почти единогласно поддержали представители Западной Европы.

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ рассказала о деталях работы. По ее словам, российская агрессия не может быть единственной темой Украины в ПАСЕ.

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