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Горбачев возмутился словами Зеленского о сговоре тоталитарных режимов

Комментариев: 15
Последний руководитель СССР уверен, что президент Украины оскорбил память тех, кто боролся против фашизма.
Михаил Горбачев раскритиковал слова Зеленского
Михаил Горбачев раскритиковал слова Зеленского
wikimedia.org

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К числу возмущенных заявлением президента Украины о роли СССР в развязывании Второй мировой войны присоединился последний генсек Советского Союза Михаил Горбачев. Об этом пишут российские СМИ.

Чьим интересам оно (высказывание Зеленского – ред.) служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом, - заявил Горбачев.

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Экс-президент СССР также добавил, что лучшим ответом на слова Зеленского будет “воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы“.

Для справки. В день 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президент Зеленский выступил с речью, в которой среди прочего заявил следующее:

Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.

Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского кощунством. В похожем ключе высказывались и представители российского парламента. А официальный спикер МИД России Мария Захарова и вовсе сравнила Зеленского с неонацистом.

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Теги: Горбачев, СССР, Зеленский, президент, ВМВ
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Комментариев (15)
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Blackdzhack    31.01.2020, 21:08
Оценка:  +6
Blackdzhack
Путин сохнет по совку,ищет виновных за это, а тебя до сих пор не чпокнул???
Колишній-східняк    31.01.2020, 20:51
Оценка:  +16
Колишній-східняк
Правда может быть оскорблением только для тех, кто твердит ложь.
Колишній-східняк    31.01.2020, 20:54
Оценка:  +18
Колишній-східняк
То, что СССР вместе с Германией после секретных переговоров ударили по Польше,поделили её и даже провели совместный парад победы в Бресте говорит о многом.
ira0958    31.01.2020, 21:15
Оценка:  -14
ira0958
В 2019 году США ввели защитные пошлины в размере 25% на импорт стали из Украины. Это санкции за оккупацию Крыма с 1991 по 2014 год.
ВыВсеВрете+    31.01.2020, 22:37
Оценка:  0
ВыВсеВрете+
Ух ты, какой правдолюб "СССР вместе с Германией поделили Польшу", толька эта территория почему то досталась Украине. Вернуть территорию Польше не хотите.
Заодно уж и вспомни как годами раньше Польша вместе с Германией делили территории Чехословакии.
MykRom    31.01.2020, 20:49
Оценка:  +16
MykRom
Политики и историки, подобные Горбачёву которые поддерживают действия и пропаганду путинского режима, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом. Они отдавали жизни ради победы над фашизмом, а не ради таких заскорузлых реликтов, как Горбачёв, и подлецов типа Путина и Ко.
Брюква_и_Клюква    31.01.2020, 20:38
Оценка:  +17
Брюква_и_Клюква
Я помню, как этот безмозглый старик пытался ввести сухой закон на Руси.
nommu1    31.01.2020, 20:32
Оценка:  +20
nommu1
'оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы'
Каким образом оскорбляют? Есть факты сговора верхушки Германии и СССР. Это минимальное количество людей. И есть факт героизма обычного народа, за счет кого (вопреки идиотизму Сралина и командования) одержали победу. Это не связанные вещи
xapi3mat    31.01.2020, 20:29
Оценка:  +20
xapi3mat
совок дискредитировал себе много раз, а последний раз тогда когда сам крякнул!
Мухоморище    31.01.2020, 20:19
Оценка:  +20
Мухоморище
Ебть,оно ещё живое?
ШтормЗайцев    31.01.2020, 20:21
Оценка:  +17
ШтормЗайцев
Европейская медицина сильна как никогда.
Мухоморище    31.01.2020, 20:55
Оценка:  +16
Мухоморище
Согласен.Вся элина мокшанская лечится и отдыхает на загнивающем Западе.
MrBlackXXX    31.01.2020, 20:16
Оценка:  -19
MrBlackXXX
Можно достать человека из клоуна.Но клоуна из человека достать нельзя.Это про ЗЕ.
ШтормЗайцев    31.01.2020, 20:20
Оценка:  +19
ШтормЗайцев
ЗЕ в Польше хоть ораз в жизни сказал что то толковое.
ШтормЗайцев    31.01.2020, 20:15
Оценка:  +25
ШтормЗайцев
Дядя Миша, Украина и сейчас борется с фашизмом. Кремлевский фашизм все еще не побежден до конца.
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