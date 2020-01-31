Горбачев возмутился словами Зеленского о сговоре тоталитарных режимов
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К числу возмущенных заявлением президента Украины о роли СССР в развязывании Второй мировой войны присоединился последний генсек Советского Союза Михаил Горбачев. Об этом пишут российские СМИ.
Чьим интересам оно (высказывание Зеленского – ред.) служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом, - заявил Горбачев.
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Экс-президент СССР также добавил, что лучшим ответом на слова Зеленского будет “воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы“.
Для справки. В день 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау президент Зеленский выступил с речью, в которой среди прочего заявил следующее:
Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.
Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского кощунством. В похожем ключе высказывались и представители российского парламента. А официальный спикер МИД России Мария Захарова и вовсе сравнила Зеленского с неонацистом.
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Заодно уж и вспомни как годами раньше Польша вместе с Германией делили территории Чехословакии.
Каким образом оскорбляют? Есть факты сговора верхушки Германии и СССР. Это минимальное количество людей. И есть факт героизма обычного народа, за счет кого (вопреки идиотизму Сралина и командования) одержали победу. Это не связанные вещи