Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Страны G7 будут совместно реагировать на угрозу коронавируса

Комментариев: 0
В Германии считают, что странам, особенно в западной Европе, нет смысла в одиночку принимать меры.
Министры здравоохранения стран Большой семерки проведут совместное совещание
Министры здравоохранения стран Большой семерки проведут совместное совещание
Радио Свобода

Страны Большой семерки (G7) договариваются о совместном реагировании на распространение нового коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает Радио Свобода.

Шпан, отметил, что по этому вопросу запланирована телефонная конференция министров здравохранения стран G7.

"Нет смысла одной стране принимать меры, особенно, в Европе", - добавил Шпан.

Как известно, в G7 входят Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция и Япония.

Напомним, за последние сутки в Китае от коронавируса скончались 57 человек и было установлено 2 829 новых случаев заболевания. В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе - 23, в Северной Америке - 13, в Австралии - 12, в других регионах мира - пять человек.

Тем временем в Италии изолировали коронавирус, что должно помочь в его изучении. Он будет доступен всему международному сообществу. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Вирус, коронавирус, G7
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь