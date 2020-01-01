ИГИЛ заявило, что это они организовали теракт в Лондоне

"Исламское государство" заявило, что это они стоят за организацией теракта в Лондоне.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне EPA/UPG

Террористы из ИГИЛ заявили, что это они организовали теракт в Лондоне, который произошел накануне. ОБ этом сообщает агентство Reuters.

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Как сообщается, о причастности ИГИЛ к теракту в Лондоне сообщило приближенное к организации информационное агентство Amaq. При этом никаких доказательств ИГИЛ не предоставило.

Вчера совершивший теракт в районе Стритхема на юге Лондона боец Исламского государства совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее названо имя террориста нападавшего на людей с ножом в Лондоне.

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