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ИГИЛ заявило, что это они организовали теракт в Лондоне

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"Исламское государство" заявило, что это они стоят за организацией теракта в Лондоне.
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
EPA/UPG

Террористы из ИГИЛ заявили, что это они организовали теракт в Лондоне, который произошел накануне. ОБ этом сообщает агентство Reuters

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Как сообщается, о причастности ИГИЛ к теракту в Лондоне сообщило приближенное к организации информационное агентство Amaq. При этом никаких доказательств ИГИЛ не предоставило.

Вчера совершивший теракт в районе Стритхема на юге Лондона боец Исламского государства совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее названо имя террориста нападавшего на людей с ножом в Лондоне.

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Теги: ИГИЛ, Лондон, Теракт
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