Подсчитан процент смертности от коронавируса

Смертность от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае составляет 2,1% от общего числа заразившихся.



Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС

"Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая – всего 2,1%", – сказала она.



Этот показатель значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet