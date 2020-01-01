Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подсчитан процент смертности от коронавируса

Комментариев: 0
Смертность от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае составляет 2,1% от общего числа заразившихся.
Число умерших от коронавируса растет
Число умерших от коронавируса растет

Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.
 
"Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая – всего 2,1%", – сказала она.
 
Этот показатель значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, смертность, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь