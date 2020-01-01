Ученые нашли сходство коронавируса с другой болезнью

Коронавирус очень похож на вирус, который в 2000-е годы вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), от которого тогда скончались около 650 человек, сообщили ученные.

Новый коронавирус имеет аналогичный источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV - отряд млекопитающих рукокрылых. Такие результаты исследований сообщили китайские ученые, передает журнал Nature в понедельник, 3 февраля.

Ученые заявили, что анализ последовательностей генов, полученных из вирусов у нескольких пациентов из Ухани, показал: коронавирус очень похож на вирус, который в 2000-е годы вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), от которого тогда скончались около 650 человек.

Так, согласно одному из исследований, анализ биоматериала, взятых у семи пациентов из Ухани, показал, что оба вируса демонстрируют схожесть последовательностей генов на 96%. При этом считается, что вирус SARS-CoV также зародился в рукокрылых, передался виверровым - семейству млекопитающих из отряда хищных, и лишь затем начал инфицировать людей, вызвав вспышку заболевания в 2002-2003 годах.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли быстрый способ лечения от коронавируса. Врачу местной больницы удалось за 48 часов вылечить пожилую женщину от китайского вируса сочетанием двух видов препаратов.

По последним данным, в Китае жертвами коронавируса стал 361 человек, более 17 тысяч человек заразились. За последние сутки скончались 57 человек и было установлено 2829 новых случаев заболевания.

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