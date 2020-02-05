Власти России сравнили аннексию Крыма с традиционным браком

В РФ намерены закрепить традиционный брак в Конституции.

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой предложил вписать в российскую Конституцию понятия брака как союза мужчины и женщины, сравнив его с оккупацией Крыма. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы, сообщают российские СМИ.

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“Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России“, - заявил Толстой.



Таким образом Толстой рассчитывает заблокировать попытки прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ.



Напомним, Украина выиграла у России спор в ВТО о фактическом запрете на поставки украинского железнодорожного оборудования в РФ.

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