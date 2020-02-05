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Власти России сравнили аннексию Крыма с традиционным браком

Комментариев: 3
В РФ намерены закрепить традиционный брак в Конституции.
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
EPA/UPG

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой предложил вписать в российскую Конституцию понятия брака как союза мужчины и женщины, сравнив его с оккупацией Крыма. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы, сообщают российские СМИ.

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Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России“, - заявил Толстой.

Таким образом Толстой рассчитывает заблокировать попытки прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ.

Напомним, Украина выиграла у России спор в ВТО о фактическом запрете на поставки украинского железнодорожного оборудования в РФ.

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Теги: Россия, Петр Толстой, Госдума, Крым, брак, оккупация, аннексия
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Комментариев (3)
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strelokc    05.02.2020, 12:35
Оценка:  0
strelokc
Если раньше подобные заявления делались скрыто, не лично от руководства, а через так званых шестерок. То сейчас уже во все горло орут, выставляя себя!
Вот Вам и недо-браться. Народ в рашке уже как рабы...так может пора ту власть рабам снести в конце то концов?!
Может еще рабство вернут и народ согл
Глод    05.02.2020, 12:23
Оценка:  +5
Глод
В случае с Крымом, невесту украли. Надо, тогда закрепить в конституции РФ, право жениха на кражу невесты.
Кайдаш    05.02.2020, 12:19
Оценка:  +6
Кайдаш
Этот поц на фото - жертва нетрадиционных сексуальных отношений.
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