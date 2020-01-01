Эрдоган выдвинул ультиматум Асаду по Идлибу

Силы Асада должны отступить за границы, очерченные Сочинскими договоренностями, то есть за наблюдательные пункты ВС Турции.

До конца февраля силы режима Башара Асада должны отступить за наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Анадолу в среду, 5 февраля.

Эрдоган отметил, что ситуация в Сирии вынудила Турцию пересмотреть стратегию безопасности в Идлибе и по всей линии границы с этой страной.

"Число вынужденных переселенцев, бежавших из Идлиба в подконтрольные Турции сирийские районы и к границе Турции приблизилось к миллиону человек. Никто не вправе обременять Анкару таким бременем", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция полна решимости изменить ситуацию в Идлибе и обеспечить безопасность мирного населения. Она не будет закрывать глаза на любые действия, нарушающие соглашения по Сирии, пообещал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, провел накануне телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что силы режима Асада должны в первую очередь отступить за границы, очерченные Сочинскими договоренностями, то есть за наблюдательные пункты ВС Турции.

"В настоящий момент силы два из 12 наблюдательных пунктов Турции расположены уже в тылу сил Асада. Надеемся, что до конца февраля силы режима Асада отступят за наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации. В противном случае Турция будет вынуждена добиться этого собственными силами", – сказал Эрдоган.

По его словам, ВС Турции будут наносить удары в ответ на любые обстрелы и атаки на турецких военнослужащих и дружественные силы.

"Анкара будет предпринимать ответные шаги без каких-либо предупреждений и не ставить различий на то, какая именно сила нанесла удар, – предупредил Эрдоган и добавил, что каждый, кто ставит под сомнение присутствие Турции в Сирии, либо несведущ, либо враг Анкары и турецкого народа".

В свою очередь журналист Bild Юлиан Репке заявил, что пока Эрдоган выступал, войска Башара Асада и его союзников окружили четвертый пост турецкой армии в Идлибе вблизи города Тал-Тукан. Были захвачены восемь населенных пунктов, а авиация России за последние 48 часов обстреляла три больницы в регионе.

На прошлой неделе Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Турцию в нарушении договоренностей в Сирии.

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