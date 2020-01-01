Жёсткая посадка самолета в Стамбуле: один человек погиб

По последней информации, в результате инцидента пострадали 157 человек, 139 раненых доставлены в больницы.



В результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула один человек погиб, число пострадавших возросло до 157 человек, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает NTV в среду, 5 февраля.

Всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

139 раненых доставлены в 18 больниц Стамбула.







В Мадриде экстренно сел самолет, летевший в Канаду

Напомним, самолет Boeing 737-86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир–Стамбул, во время посадки в аэропорту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет и развалился на три части. Крушение произошло из-за плохих погодных условий.

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