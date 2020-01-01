Китаец заразился коронавирусом на рынке за 15 секунд - СМИ

У одного из прилавков он пересекся с 61-летней женщиной, которая на тот момент уже была заражена коронавирусом.

Житель китайского города Нинбо за 15 секунд заразился коронавирусом, когда пришел на рынок. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти.

По их данным, 56-летний мужчина пришел на рынок утром 23 января. У одного из прилавков он на 15 секунд пересекся с 61-летней женщиной, которая на тот момент уже была заражена коронавирусом.

О том, что он подхватил инфекцию, китаец узнал только 4 февраля - к тому времени он успел посетить два супермаркета и один ресторан.

Как именно властям удалось установить, что передача вируса заняла столь короткий отрезок времени, не уточняется.

Врачи, осмотревшие мужчину, подчеркнули, что до этого мужчина не контактировал с животными и другими людьми, у которых был подтвержден коронавирус.

Напомним, что в Китае назвали источник распространения коронавируса.

Также Korrespondent.net писал, что Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса.

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