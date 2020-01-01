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Китаец заразился коронавирусом на рынке за 15 секунд - СМИ

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У одного из прилавков он пересекся с 61-летней женщиной, которая на тот момент уже была заражена коронавирусом.
Мужчина заразился коронавирусом на рынке за 15 секунд
Мужчина заразился коронавирусом на рынке за 15 секунд

Житель китайского города Нинбо за 15 секунд заразился коронавирусом, когда пришел на рынок. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти.

По их данным, 56-летний мужчина пришел на рынок утром 23 января. У одного из прилавков он на 15 секунд пересекся с 61-летней женщиной, которая на тот момент уже была заражена коронавирусом.

О том, что он подхватил инфекцию, китаец узнал только 4 февраля - к тому времени он успел посетить два супермаркета и один ресторан.

Как именно властям удалось установить, что передача вируса заняла столь короткий отрезок времени, не уточняется.

Врачи, осмотревшие мужчину, подчеркнули, что до этого мужчина не контактировал с животными и другими людьми, у которых был подтвержден коронавирус.

Напомним, что в Китае назвали источник распространения коронавируса.

Также Korrespondent.net писал, что Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса.

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Теги: Вирус, Китай, рынок, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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