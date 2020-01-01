Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае назвали источник распространения коронавируса

Комментариев: 0
Люди впервые заразились новым типом коронавируса употребляя в пищу мясо диких животных, считают эксперты.
Коронавирус собирает новых жертв
Коронавирус собирает новых жертв

Источником нового коронавируса, по мнению китайских ученых, стало мясо диких животных. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что "в настоящее время ситуация с пневмонией, вызываемой коронавирусом, в стране остается серьезной, источник вируса напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными".

Вместе с тем, СМИ обращают внимание, что пока китайскими законами эта проблема регулируется недостаточно жестко.

Ранее сообщалось, что рынок экзотических животных в Ухане мог стать источником вспышки коронавируса.

Напомним, по последним данным жертвами коронавируса стали более 560 человек. А число инфицированных новым коронавирусом достигло 19665 человек. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, животные, ученые, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь