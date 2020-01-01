В Китае назвали источник распространения коронавируса

Люди впервые заразились новым типом коронавируса употребляя в пищу мясо диких животных, считают эксперты.

Источником нового коронавируса, по мнению китайских ученых, стало мясо диких животных. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что "в настоящее время ситуация с пневмонией, вызываемой коронавирусом, в стране остается серьезной, источник вируса напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными".

Вместе с тем, СМИ обращают внимание, что пока китайскими законами эта проблема регулируется недостаточно жестко.

Ранее сообщалось, что рынок экзотических животных в Ухане мог стать источником вспышки коронавируса.

Напомним, по последним данным жертвами коронавируса стали более 560 человек. А число инфицированных новым коронавирусом достигло 19665 человек.

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