В Чили объявили режим ЧП из-за коронавируса

На сегодняшний день стране нет ни одного подтвержденного случая заражения новым коронавирусом.



Власти Чили ввели режим чрезвычайного положения по всей стране для того, чтобы предотвратить попадание и распространение коронавируса на территорию страны.

"Это позволит нам принимать эффективные меры против возможных случаев, и мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили", – заявил министр здравоохранения республики Хайме Маньялич.

Официально режим чрезвычайного положения вступит в силу в конце этой недели.

На данный момент в Чили нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на 7 февраля число жертв коронавируса в Китае выросло до 636 человек, заражены более 31 тысячи человек.

Тем временем накануне в ВОЗ впервые заметили снижение заболеваемости. Говорить об окончании вспышки заболевания рано, но положительная тенденция есть, говорят в ВОЗ.

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