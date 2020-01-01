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В Чили объявили режим ЧП из-за коронавируса

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На сегодняшний день стране нет ни одного подтвержденного случая заражения новым коронавирусом.
Коронавирус распространяется по миру
Коронавирус распространяется по миру


Власти Чили ввели режим чрезвычайного положения по всей стране для того, чтобы предотвратить попадание и распространение коронавируса на территорию страны.

"Это позволит нам принимать эффективные меры против возможных случаев, и мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили", – заявил министр здравоохранения республики Хайме Маньялич.

Официально режим чрезвычайного положения вступит в силу в конце этой недели.

На данный момент в Чили нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на 7 февраля число жертв коронавируса в Китае выросло до 636 человек, заражены более 31 тысячи человек. 

Тем временем накануне в ВОЗ впервые заметили снижение заболеваемости. Говорить об окончании вспышки заболевания рано, но положительная тенденция есть, говорят в ВОЗ.

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Теги: Чили, чрезвычайное положение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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