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В Японии выздоровел первый зараженный коронавирусом

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Мужчина мог заразиться коронавирусом от туристов из Китая, которых он возил на своем автобусе.
Японские медики учатся лечить заразившихся коронавирусом
Японские медики учатся лечить заразившихся коронавирусом
Синьхуа

В Японии вылечили мужчину, который первым заразился новым видом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Nikkei в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что сегодня 60-летний мужчина был выписан из больницы в префектуре Нара. Он работает водителем автобуса и возил группы туристов. Он был первым, кто заболел на коронавирус, не выезжая за пределы Японии.

Предполагается, что мужчина мог заразиться коронавирусом от туристов из Китая, среди которых могли быть инфицированные.

Ранее в субботу стало известно, что на круизном лайнере Diamond Princess, которые находится на карантине в Японии, зафиксированы новые заражения коронавирусом. Заболели уже 64 человека. Их национальность не раскрывается. На борту судна находятся 25 граждан Украины.

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Теги: вирусы, Япония, Вирус, Китай, медики, болезнь, туристы, мужчина, врачи, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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