От Ирана требуют отдать черные ящики самолета МАУ Франции

Пять стран, граждане которых погибли при крушении сбитого украинского самолета, уже не первый раз обращаются к Ирану.

Иран не отвечает на требования по черным ящикам Кристо Грозев / Twitter

Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции требуют от Ирана передать черные ящики сбитого самолета МАУ во Францию. Об этом заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

По его словам, в пятницу, 14 февраля, он передал требование главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - говорится в сообщении.

Это уже не первое обращение к Ирану с требование отдать черные ящики. Но в Тегеране это делать не спешат и заявляют, что могут передать самописцы Украине или другому государству, если иранские специалисты не смогут их расшифровать.

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