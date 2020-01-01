Освобождение Алеппо. Рубикон сирийской войны

Правительственные войска Сирии впервые с 2012 года взяли под свой контроль стратегически важную трассу М5 Дамаск-Алеппо, которая соединяет четыре крупных города страны.

В Сирии войска Башара Асада при поддержке России продолжают вытеснять повстанцев. По сути, сейчас повстанцы удерживают последний участок страны.

Накануне силам Асада удалось взять трассу М5, проходящую через Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо. Уже несколько лет это была одна из главных задач, поставленных перед правительственными силами. Автомагистраль является основой всей транспортной системы страны. Трасса протяженностью 474 км проходит от границы с Иорданией на юге, через Дамаск и далее на север до Алеппо, второго по величине города Сирии.

Алеппо – долгое время оставался главным центром повстанцев. И вот, спустя 8 лет войны, его снова контролирует Асад.

Значение Алеппо

Асад заявил в своём телеобращении, что город Алеппо, некогда экономический центр и столица одноимённой провинции, вернёт себе былое значение и превзойдёт его.

Глава гуманитарной миссии ООН Марк Лоукок назвал происходящее в Алеппо кататсрофой, "достигшей ужасающего уровня". По его данным 900 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома с 1 декабря прошлого года - это в основном женщины и дети.

Фактически сегодня сирийская армия контролирует почти всю страну. Остался лишь одна провинция - Идлиб. Но тут все сложно. В Идлибе усиливает свои позиции Турция. За последнюю неделю турецкая армия уже отправила большое количество техники и сотни военных для укрепления своих наблюдательных постов.

EPA Армия Асада в Алеппо

В результате обстрела сирийскими войсками погибло пятеро турецких военных. За неделю до этого жертвами обстрела со стороны сирийских военных стали восемь турецких военнослужащих. По данным Анкары, турецкие подразделения ответили "агрессивным огнем" по сирийским военным целям.

Сложившаяся в Идлибе ситуация вызывает обеспокоенность у Кремля, заявившего, что все нападения на сирийские и российские войска должны прекратиться, и все договоренности с Турцией должны выполняться.

"Это было и остается очень важным, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - И, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и российских военных объектов".

Россия против Турции

Башар Асад при поддержке Москвы сейчас намерен полностью уничтожить остатки исламистов в стране, а Анкара пытается его остановить и даже угрожает правительству Сирии войной. Прямые переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 февраля, не помогли. Сирийское наступление продолжилось, а Москва и Анкара обвинили друг друга в нарушении всех договоренностей.

Российское понимание ситуации изложил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, Турция не смогла обеспечить отвод боевиков от линии фронта на 20 километров и не отделила исламистов из Аль-Каеды от умеренной оппозиции.

Ни одна из стран не имеет возможности решить конфликт чисто военными методами. Турция не может себе позволить полномасштабную войну с сирийской армией, тем более что ее поддерживает российская авиация и ПВО.

Россия также не может доводить дело до открытого и длительного конфликта с Турцией: линия соприкосновения турецкой армии и ее “прокси” с сирийскими войсками составляет несколько сотен километров. Если в Идлибе сирийская армия имеет явное преимущество в силах, то в других местах, например, в Курдистане, все наоборот. Туда еще в прошлом году были введены крупные отряды протурецких “прокси”, а присутствие правительственной армии остается символическим; даже ограниченный удар в этом районе может привести к большим территориальным потерям. Так что в результате конфликта с Турцией Дамаск может больше потерять, чем приобрести.