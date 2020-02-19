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Китайские медики не пустили на борт трех украинцев

Комментариев: 3
Во время эвакуации из Уханя на самолет не допущено четыре человека, три из них украинцы и один - иностранка.
Медики не допустили на борт 3 украинцев и 1 иностранку
Медики не допустили на борт 3 украинцев и 1 иностранку
пресс-служба Кабмина

В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт, который проводит эвакуацию в Украину, четыре человека, три из них украинцы и одна - иностранка. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Кабмина.

После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал Ляшко.

Как отмечается, всего на борт допущено 73 человека, после прибытия они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Также сообщается, что те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации нужно оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?", - отметил Ляшко.

Секреты и протесты. Эвакуация украинцев из Китая

Как известно, места карантина держат в тайне. Всего на него поместят около ста украинцев.

 

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, заболевание, болезнь, украинцы, заболевания, эвакуация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxelohos    20.02.2020, 00:40
Оценка:  +1
Boxelohos
Лови тролляку! Антибес накручивает голоса, накрутил себе больше сотни в 6 утра. Игнорируйте этого "псевдогражданина Украины", как он любит врать. Эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
Ukraineslava    19.02.2020, 22:38
Оценка:  +7
Ukraineslava
эти менее сотни людей положат в гроб все население страны,так в чем смысл?
ssirano    19.02.2020, 23:07
Оценка:  0
ssirano
если бы там оказался твой ребенок? напиши - как бы ты сказал делать и что бы сказал ребенку? Ответь по нормальному - без БЭ По моему слова этого Ляшко очень правильные
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