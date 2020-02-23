Кремль: Турция не выполняет условия по Сирии

Москва призвала "не выстраивать негативные сценарии развития российско-турецких отношений" из-за ситуации в Идлибе.

Турция не соблюдает условия сочинских договоренностей по Сирии, достигнутых более года назад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе на телеканале Россия 1 23 февраля.

Он считает, что в данный момент "террористы в Идлибе прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой".

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее", - сказал он.

Спикер Кремля добавил, что в руки террористов попадают "очень опасные образцы военной техники", что также мешает нормализации обстановки.

При этом он призвал не выстраивать негативные сценарии развития российско-турецких отношений из-за ситуации в Идлибе.

Песков отметил, что военные России и Турции находятся в постоянном контакте, а при необходимости к обсуждению этой темы подключаются главы государств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что 5 марта в Стамбуле состоится саммит, посвященный урегулированию конфликта в сирийской провинции Идлиб. На него прибудут президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Ситуация в провинции Идлиб ухудшилась в начале февраля, после того как в результате артобстрела турецкого поста в районе города Тафтаназ погибли пять турецких военных. После этого Турция нанесла ответный удар по 115 целям в расположении сирийской армии.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в Идлибе. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.

20 февраля поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция начала наступление против правительственных сил. Наземные силы Турции при поддержке артиллерии прорвали оборону сирийской армии. Затем группировка российских бомбардировщиков Су-24 нанесла удары по северу Сирии.

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