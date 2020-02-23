Нападение рыси на дрессировщика попало на видео

Хищная кошка бросилась на своего дрессировщика прямо во время представления в цирке.

Цирковая рысь во время выступления бросилась на дрессировщика. Очевидцы сняли инцидент на видео, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Происшествия произошло в цирке Южной Осетии во время гастролей в Цхинвале. В выступление был включен номер с дрессированной рысью.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как дрессировщик тянет дикую кошку за поводок. Животное сидит на подставке и упирается, отказываясь двигаться.

В итоге рысь упала вместе с подставкой, после чего набросилась на дрессировщика. Сообщается, что мужчина не получил серьезных повреждений и смог самостоятельно уйти с манежа и увести животное.

Ранее сообщалось, что цирковой медведь напал на дрессировщика. Также Корреспондент писал о том, что нападение тигра на людей в Индии попало на видео.

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