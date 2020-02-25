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Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

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Бывший министр обороны Советского Союза скончался на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Умер Дмитрий Язов
Умер Дмитрий Язов
ТАСС

В Москве в возрасте 96 лет умер последний маршал Советского Союза и министр обороны СССР Дмитрий Язов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Дмитрий Язов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Язов родился в 1924 году, в 1941 году ушел на фронт добровольцем. На войне был дважды ранен, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. После 1945 года продолжал военную карьеру. А в 1987 году был назначен министром обороны СССР. Стал последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза - в 1990 году.

Маршала Дмитрия Язова проводят в последний путь и предадут земле 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Напомним, в Литве заочно посадили экс-министра СССР. Бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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Теги: смерть, СССР, министр обороны, развал СССР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KIBARG    25.02.2020, 10:23
Оценка:  +4
KIBARG
Ну и фиг с ним!
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