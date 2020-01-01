В США умер один из самых известных гангстеров

Один из высокопоставленных членов мафиозной семьи Коломбо скончался в США на 104 году жизни. Его выпустили из тюрьмы за три года до смерти.

Один из самых известных американских гангстеров Джон Францезе-старший по прозвищу Сонни (Сынок) скончался в одной из больниц Нью-Йорка в возрасте 103 года. Причина его смерти не называется. У гангстера остались три сына, две дочери, а также множество внуков и правнуков, пишет Sky News.

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Францезе известен как член мафиозной семьи Коломбо, к которой примкнул, когда ему было 33 года. До середины 1990-х годов он занимал второе место в мафиозном клане. Три года назад Францезе выпустили из тюремного заключения. Суд над ним состоялся в 2011 году за вымогательство. Однако мужчина был освобожден досрочно в силу своего преклонного возраста.

Вообще, гангстер был осужден неоднократно. В поле зрения полиции он попадал за ограбления банков и убийства. Францезе появился на свет в итальянском городе Неаполь в 1917 году. В семье он был младшим из 19 детей. Позже его семья переехала в Нью-Йорк, где он и вырос.

После школы его призвали в армию, однако оттуда он был уволен “из-за склонности к убийству“. В 33 года на него “положила глаз“ мафиозная семья Профачи, которая позднее станет известна как Коломбо. В преступном клане он сделал “карьеру“.

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“Дома любящий отец и муж, а на улице - злобный парень без сожалений, который никогда не признался бы в совершении преступления, никогда никого не сдавал, никогда не нарушал свои клятвы“, - рассказывал об отце его сын Майкл.

Напомним, что главарь украинской мафии в США получил тюремный срок.

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