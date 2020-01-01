У Путина отреагировали на скандальные слова Суркова об Украине

Кремль опроверг политику принуждения к братским отношениям.

В Кремле опровергли возможное изменение политики РФ в отношении Украины, как об этом намекнул уволенный экс-помощник президента РФ Владислав Сурков. Также Москва опровергает утверждение Суркова по поводу принуждения к братским отношениям народа Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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Так, по словам Пескова, на сегодня у Кремля нет политики силового принуждения к братским отношениям народа Украины как единственного метода двусторонних отношений.

Нет, такой политики нет, - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль проводит последовательную политику, которая направлена на всевозможное содействие реализации минских соглашений. Песков добавил, что минский комплекс мер является безальтернативным документом.

Лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой “внутриукраинской“ проблемы. Вот это остается константой, которая по нашей Конституции определяется президентом РФ, – заявил Песков.

Отмечается что, ранее Сурков в интервью заявлял, что Россия может строить отношения с Украиной лишь через принуждение к братству, а “республики“ЛДНР“ не вернутся в состав Украины.

Напомним, ранее Сурков назвал причину ухода из Кремля.

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