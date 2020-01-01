Путин подписал указ об увольнении Суркова
Президент России Владимир Путин во вторник, 18 февраля, официально уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в документе.
Напомним, 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков "ушел с государственной службы" "в связи со сменой курса на украинском направлении".
При этом в Кремле заявили, что позиция Москвы по Украине после отставки Суркова не изменилась.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в кремлевской администрации за политику в отношении Украины отвечает Дмитрий Козак.
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