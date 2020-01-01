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Путин подписал указ об увольнении Суркова

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Президент России подписал указ об освобождении Суркова с должности советника. Об отставке Суркова говорили почти месяц.
Путин уволил Суркова
Путин уволил Суркова

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 февраля, официально уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков "ушел с государственной службы" "в связи со сменой курса на украинском направлении".

При этом в Кремле заявили, что позиция Москвы по Украине после отставки Суркова не изменилась.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в кремлевской администрации за политику в отношении Украины отвечает Дмитрий Козак. 

 

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Теги: Россия, Путин, отставка, Кремль, Сурков
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Источник: korrespondent.net

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