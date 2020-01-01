Еще одна европейская страна заявила о выявлении коронавируса

В Эстонию коронавирус попал вместе с иностранцем, вернувшимся из Ирана. Об этом сообщили власти страны.

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр социальных дел страны Танель Кийк передает в четверг, 27 февраля, ERR.

По словам министра, заразился не является гражданином Эстонии, но он живет в стране на постоянной основе.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.

Ранее сообщалось, что в Норвегии подтвердили первый случай COVID-19.

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