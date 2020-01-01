Россиянин занес коронавирус в Азербайджан

Первый сучай коронавируса зафиксирован в Азербайджане.

В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус EPA/UPG

28 февраля в Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообшает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

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Отмечается, что зараженным коронавирусом оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Азербайджан из Ирана.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима...Состояние пациента оценивается как стабильное.", - сообщили в штабе.

Власти Азербайджана разыскивают людей, с которыми контактировал зараженный, чтобы проверить их на наличие коронавируса.

Напомним, власти Италии подтвердили коронавирус у украинки в Неаполе.

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