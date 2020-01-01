Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россиянин занес коронавирус в Азербайджан

Комментариев: 0
Первый сучай коронавируса зафиксирован в Азербайджане.
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
EPA/UPG

28 февраля в Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообшает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

Читай также: Секретарь СНБО рассказал, что коронавирус попадет в Украину и посоветовал лечиться салом

Отмечается, что зараженным коронавирусом оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Азербайджан из Ирана.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима...Состояние пациента оценивается как стабильное.", - сообщили в штабе.

Власти Азербайджана разыскивают людей, с которыми контактировал зараженный, чтобы проверить их на наличие коронавируса.

Напомним, власти Италии подтвердили коронавирус у украинки в Неаполе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Коронавирус, Азербайджан, россиянин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь