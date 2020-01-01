Россиянин занес коронавирус в Азербайджан
28 февраля в Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообшает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Читай также: Секретарь СНБО рассказал, что коронавирус попадет в Украину и посоветовал лечиться салом
Отмечается, что зараженным коронавирусом оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Азербайджан из Ирана.
"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима...Состояние пациента оценивается как стабильное.", - сообщили в штабе.
Власти Азербайджана разыскивают людей, с которыми контактировал зараженный, чтобы проверить их на наличие коронавируса.
Напомним, власти Италии подтвердили коронавирус у украинки в Неаполе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.