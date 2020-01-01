У Путина сообщили детали разговора с Эрдоганом

В ходе разговора президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - обсудили эскалацию в сирийском Идлибе в ночь на 28 февраля и допустили скорую личную встречу, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Кремль подчеркивает, что "условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также "акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции".

Кремль констатировал, что Путин и Эрдоган обсудили "ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов", отметили "приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками".

Как сообщалось, телефонный разговор состоялся по инициативе Эрдогана.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных. В ответ Турция начала наносить массовые удары по войскам Асада.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

В связи с эскалацией в Идлибе НАТО собирается на срочное заседание в пятницу.