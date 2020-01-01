В Вашингтоне ввели режим ЧП из-за коронавируса

В штате Вашингтон, где зафиксирован летальный исход заболевания, объявлено чрезвычайное положение.



Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима ЧП на территории из-за распространения нового коронавируса и первого летального исхода в США.



В опубликованном на сайте губернатора заявлении говорится, что чрезвычайное положение вводится во всех округах штата Вашингтон. Госучреждениям поручено делать все возможное для борьбы с распространением вируса COVID-19.



Кроме того, теперь власти штата смогут задействовать Национальную гвардию.







Президент Дональд Трамп сообщил, что скончалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была "медицинским пациентом высокого риска". Как сообщалось, в Вашингтоне была зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории США

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Коронавирус активно распространяется по миру.



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