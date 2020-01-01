В Вашингтоне ввели режим ЧП из-за коронавируса
В штате Вашингтон, где зафиксирован летальный исход заболевания, объявлено чрезвычайное положение.
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима ЧП на территории из-за распространения нового коронавируса и первого летального исхода в США.
В опубликованном на сайте губернатора заявлении говорится, что чрезвычайное положение вводится во всех округах штата Вашингтон. Госучреждениям поручено делать все возможное для борьбы с распространением вируса COVID-19.
Кроме того, теперь власти штата смогут задействовать Национальную гвардию.
Как сообщалось, в Вашингтоне была зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории США.
Президент Дональд Трамп сообщил, что скончалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была "медицинским пациентом высокого риска".
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Коронавирус активно распространяется по миру.
По последним данным, в Китае число зараженных коронавирусом достигло 79 824 человек, 2870 умерли.
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