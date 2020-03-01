В Таиланде - первый летальный исход от коронавируса

В Таиланде подтвердили первую смерть от коронавируса на территории страны. Скончавшемуся было 35 лет.

На территории Таиланда зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса COVID-19, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные местного Департамента по борьбе с болезнями.

По данным ведомства, умершему работнику розничной торговли было 35 лет, он также болел лихорадкой денге. Его госпитализировали почти месяц назад.

Всего в Таиланде число зараженных коронавирусом составляет 42 человека, вылечились 30 человек.

Ранее мы сообщали, что в Армении заразился коронавирусом 28-летний гражданин.

Также напомним, что в Китае число зараженных новым типом коронавируса достигло 79 824 человек. Общее число зараженных за пределами Китая достигло 6009 человек в 53 странах.

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