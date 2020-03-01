Турецкие военные сбили два истребителя режима Асада

Пилоты самолетов выжили, успев безопасно катапультироваться. Военные Турции нацелены на сирийские системы ПВО и танки.

Турция в Идлибе, Сирия, сбила два самолета Су-24 режима президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 1 марта.

"В воскресенье Турция сбила два сирийских истребителя, активизировав военные действия на севере Сирии", - сказано в сообщении.

Летчики безопасно катапультировались и выжили. Турция, которая поддерживает оппозицию, заявила, что она также нацелена на сирийские системы ПВО и десятки танков.

Напомним, что ранее турецкие военные разрушили военный аэродром в Алеппо. Теперь армии Башара Асада и его сторонникам будет труднее вести наступление на города в Сирии.

Также сообщалось, что ситуацию в Сирии обсудят главы МИД Евросоюза. Экстренное заседание созвали по запросу Греции, куда хлынул поток беженцев, когда Турция перестала останавливать мигрантов на границе.

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