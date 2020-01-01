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Сотрудникам Twitter из-за коронавируса предложили работать дома

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Ограничения касаются в первую очередь тех, кто живет в Гонконге, Южной Корее и Японии. При этом нововведение не касается работников, чье присутствие необходимо в офисе.
Сотрудников Twitter попросили работать дома
Сотрудников Twitter попросили работать дома

Компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам, которые находятся по всему миру, работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, в понедельник, 2 марта, сообщили в официальном блоге соцсети.

Накануне руководство Twitter приостановило все “некритические” поездки и мероприятия, включая запланированное выступление генерального директора Джека Дорси на конференции в Техасе из-за вспышек COVID-19 в штате Вашингтон.

Ранее Венецианская комиссия решила отменить пленарное заседание в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Италии.

Напомним, вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 3 марта, число жертв нового типа коронавируса COVID-19 увеличилось в КНР до 2943, общее число заболевших выросло до 80 151. За пределами Китая случаи заражения COVID-19 зафиксированы у более чем 10 тысяч человек в 64 государствах. Скончались от заболевания 128 пациентов.

 

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Теги: twitter, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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