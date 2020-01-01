Создана криптовалюта, которая дорожает после каждой смерти от коронавируса

Участники веб-форума разработали и запустили криптовалюту CoronaCoin, дорожающую с каждой новой жертвой Corvid-19.

20% от прибыли передадут Красному кресту для борьбы с коронавирусом medium.com

Группа разработчиков с анонимного веб-форума 4chan создала криптовалюту CoronaCoin. Она становится дороже каждый раз, когда в мире кто-то умирает от коронавируса, пишет Vice News.

CoronaCoin сделана на основе токена криптовалюты Ethereum, стоимость которой привязана к населению Земли. Каждые двое суток оценка новой криптовалюты меняется. На ее стоимость влияют данные Всемирной организации здравоохранения и число людей, которые заразились и скончались от вируса.

На сегодня CoronaCoin купили около 600 человек.

Создатели отмечают, что их целью является повышение знаний людей об инфекции. 20% от прибыли они обещают передать Красному кресту для борьбы с коронавирусом.

Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заразились инфекцией более 86 тысяч человек на всей планете. Умерли более двух тысяч человек.

Напомним, что банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету.

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