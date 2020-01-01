Девушка, о которой сняли документальный фильм три года назад, нашла жилье и работу. Ее жизнь начала налаживаться.

Девушка хотела пойти в армию и выучиться на парикмахера Daily Mail

Бездомная телезвезда Би-би-си Пейдж Гринуэй была найдена повешенной в квартире в Брайтоне. 23-летняя девушка семь лет не имела дома. Ее жизнь изменилась в 2017 году, когда она стала героиней документального фильма BBC Любовь и наркотики на улице, пишет Daily Mail.

Гринуэй нашли повешенной в ее квартире. Полиция пришла к выводу, что она добровольно ушла из жизни.

Девушка снялась в документальном проекте и обрела популярность благодаря своей запоминающейся внешности. Пейдж оказалась на улице из-за проблем с психическим здоровьем и плохих отношений с матерью.

Мать Пейдж рассказала, что после фильма девушка нашла работу, пыталась пойти в армию и поступить в колледж парикмахерского искусства.

Cмотрите фотогалерею: Бездомная телезвезда покончила с собой

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