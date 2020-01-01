Ученые заявили о мутации коронавируса

Коронавирус развился в два подтипа – типа S и L, сообщают ученые. Один из них заразнее другого, и встречается он чаще.

Исследователи в Китае обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых заразнее другого. Об этом сообщает газета Бэйцзин жибао со ссылкой на Академию наук Китая.

Исследователи изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций. Также вирус развился в два подтипа – типа S и L. Эти подтипы ученые нашли в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, 70% – к L-типу. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

Коронавирус типа S в большей мере соответствует вирусу обнаруженному у летучих мышей. Ученые пришли к выводу, что этот тип представляет собой более "старую" версию коронавируса.

Тип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

Также Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал результаты вскрытия тел пациентов, которые погибли от вызываемой коронавирусом пневмонии. В публикации говорится о том, как именно болезнь меняет ткани легких, также специалисты отмечают, что сокращается размер селезенки, а также деградируют клетки сердечной мышцы. Ученые также отмечают, что они обнаружили следы коронавируса в продуктах выделительной системы человека. Это означает, что они могут быть источником заражения воздушно-капельным путем.

Это означает, что возбудитель вирусной пневмонии может передаваться при разговоре, кашле и чихании. Также здоровый человек может заразиться коронавирусом в том случае, если в его дыхательную систему попадут частицы взвешенной пыли, в которых окажется возбудитель заболевания.

Ранее сообщалось, что в Китае новорожденная выздоровела от коронавируса без лекарств.

Напомним, по последним данным, коронавирус распространился в 72 странах мира, вне Китая насчитывается более десяти тысяч зараженных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet