Коронавирус шагает по Европе: список стран
Коронавирус продолжает "покорять" европейские страны. На сегодня больные COVID-19 есть во многих странах Европы. Зафиксированы и случаи с летальным исходом.
Список стран:
- Украина
- Беларусь
- Литва
- Грузия
- Эстония
- Нидерланды
- Северная Македония
- Швейцария
- Румыния
- Греция
- Бельгия
- Россия
- Норвегия
- Германия
- Испания
- Дания
- Франция
- Хорватия
- Швеция
- Австрия
- Финляндия
- Великобритания
- Израиль
- Чехия
- Португалия
- Монако
- Исландия
- Польша
В Украине о первом инфицированном COVID-19 объявили 3 марта. Им оказался мужчина из Черновцов, которого госпитализировали 29 февраля. Перед этим он посещал Италию.
У нашего ближайшего соседа – в Беларуси - первый случай заражения коронавирусом подтвержден 27 февраля. Пневмонией заболел студент, недавно вернувшийся из Ирана. 4 марта Министерстве здравоохранения страны заявили, что количество инфицированных возросло до четырех.
В Литве зараженной оказалась женщина, которая побывала в итальянском городе Верона.
В Грузии коронавирус выявили у мужчины, который прилетел из Ирана через Азербайджан.
О первом зараженном коронавирусом в Эстонии заявили 27 февраля. Мужчина, не являющийся гражданином страны, но проживающий там, был в Иране.
На юге Нидерландов подхватил инфекцию 56-летний мужчина. Он заболел после того, как побывал в Милане.
В Северной Македонии первый случай заражения коронавирусом подтвердили 26 февраля. Женщина до этого находилась в Италии.
В Швейцарии первым, кто заболел коронавирусом, стал 70-летний гражданин, который ездил в Милан. Позже инфекцию выявили еще у трех человек.
О первом случае заражения коронавирусом заявили в Румынии. Мужчина ездил в Италию еще три недели назад.
В Греции COVID-19 диагностировали у женщины, вернувшейся из Италии. Позже вирус выявили еще у двух граждан.
В начале прошлого месяца в Бельгии сообщили о больном коронавирусом. Гражданин был эвакуирован из Уханя, города, откуда началось распространение инфекции.
В России пневмонию обнаружили у женщины и мужчины – граждан Китая.
26 февраля о подтвержденном случае коронавируса заявили в Норвегии. COVID-19 был зафиксирован у человека, который незадолго до этого побывал в Китае.
В Германии – 21 заболевший коронавирусом. Заражение начали регистрировать еще с конца января. Летальных случаев не зафиксировано.
В Испании коронавирусом заразились 12 человек. Вирус выявлен у граждан, проживающих в разных регионах страны, - на Канарских островах, в Мадриде, на Майорке, в Каталонии.
В Дании о первом случае заражения сообщили 27 февраля. Человек побывал в Италии.
Во Франции - 19 случаев заражения COVID-19. Два человека скончались.
О трех случаях заражения коронавирусом сообщили в Хорватии. Известно, что один из заболевших побывал в Милане.
В Швеции коронавирусом заразилась женщина, прилетевшая из Уханя.
В Австрии также заявили о заболевших коронавирусом. Вирус выявили у двух итальянцев, проживающих в Инсбруке. До этого они ездили в Италию. Также случай заражения зафиксирован в столице страны Вене.
Буквально накануне один случай заражения зафиксирован в Лихтенштейне.
В Финляндии известно об одном инфицированном. Женщина побывала в Ухане.
В Великобритании - 15 случаев заражения коронавирусом. Одна из школ в стране была закрыта на карантин. Ученики ездили на каникулы в Италию.
В Израиле известно о трех заразившихся. Два человека были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, на котором зафиксировали вспышку COVID-19.
В Чехии выявлено три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили 1 марта. Двое инфицированных - граждане Чехии, которые посетили Италию. Еще одна пациентка – студентка из США, которая учится в Милане. Она приехала в Прагу из Эквадора.
1 марта коронавирус выявлен в Люксембурге. Инфицированным оказался 40-летний мужчина, приехавший из Италии.
В Португалии о двух случаях коронавируса сообщили 2 марта. Один из заболевших - 60-летний медик, побывавший в Италии. Другой 30-летний инфицированный вернулся из Испании.
В Монако первый больной COVID-19 появился 28 февраля. Инфицированным оказался 50-летний мужчина.
В Исландии первый случай коронавируса зафиксирован 28 февраля. Заболел 50-летний мужчина, который вернулся с итальянского горнолыжного курорта.
28 февраля о заболевшем коронавирусом сообщили и в Северной Ирландии. Мужчина вернулся в Дублин из Италии.
4 марта первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, подтвержден в Польше. Заболевший приехал из Германии.
Ну, и максимальное количество случаев коронавируса зафиксировано в Италии. Здесь также больше всего смертей от вируса – число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, возросло до 79, сообщил глава департамента гражданской защиты Анжело Борелли. За последние сутки в стране зарегистрировали 27 смертей из-за коронавируса. Количество инфицированных возросло до 2 263. С начала эпидемии в Италии от коронавируса вылечились 160 человек.
Отметим, что коронавирус распространился на более чем 60 стран мира. COVID-19 зафиксировали на всех континентах мира, кроме Антарктиды. Пневмонией заболело поти 90 тысяч человек. Вирус унес жизни 3048 инфицированных. Выздоровело более 45 тысяч человек.
Как мы писали ранее, в Черновцах соседи требуют выселения жены зараженного коронавирусом. Местные жители считают, что самоизоляции недостаточно и требуют, чтобы жену заболевшего коронавирусом поместили в больницу.
Также напомним, что G7 попытается уменьшить последствия коронавируса для экономики.
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