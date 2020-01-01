Коронавирус шагает по Европе: список стран

Смертельный вирус зафиксирован в большинстве европейских стран. В каких именно – в материале Korrespondent.net.

Коронавирус продолжает "покорять" европейские страны. На сегодня больные COVID-19 есть во многих странах Европы. Зафиксированы и случаи с летальным исходом.

Список стран:

Украина

Беларусь

Литва

Грузия

Эстония

Нидерланды

Северная Македония

Швейцария

Румыния

Греция

Бельгия

Россия

Норвегия

Германия

Испания

Дания

Франция

Хорватия

Швеция

Австрия

Финляндия

Великобритания

Израиль

Чехия

Португалия

Монако

Исландия

Польша

В Украине о первом инфицированном COVID-19 объявили 3 марта. Им оказался мужчина из Черновцов, которого госпитализировали 29 февраля. Перед этим он посещал Италию.

У нашего ближайшего соседа – в Беларуси - первый случай заражения коронавирусом подтвержден 27 февраля. Пневмонией заболел студент, недавно вернувшийся из Ирана. 4 марта Министерстве здравоохранения страны заявили, что количество инфицированных возросло до четырех.

В Литве зараженной оказалась женщина, которая побывала в итальянском городе Верона.

В Грузии коронавирус выявили у мужчины, который прилетел из Ирана через Азербайджан.

О первом зараженном коронавирусом в Эстонии заявили 27 февраля. Мужчина, не являющийся гражданином страны, но проживающий там, был в Иране.

На юге Нидерландов подхватил инфекцию 56-летний мужчина. Он заболел после того, как побывал в Милане.

В Северной Македонии первый случай заражения коронавирусом подтвердили 26 февраля. Женщина до этого находилась в Италии.

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В Швейцарии первым, кто заболел коронавирусом, стал 70-летний гражданин, который ездил в Милан. Позже инфекцию выявили еще у трех человек.

О первом случае заражения коронавирусом заявили в Румынии. Мужчина ездил в Италию еще три недели назад.

В Греции COVID-19 диагностировали у женщины, вернувшейся из Италии. Позже вирус выявили еще у двух граждан.

В начале прошлого месяца в Бельгии сообщили о больном коронавирусом. Гражданин был эвакуирован из Уханя, города, откуда началось распространение инфекции.

В России пневмонию обнаружили у женщины и мужчины – граждан Китая.

26 февраля о подтвержденном случае коронавируса заявили в Норвегии. COVID-19 был зафиксирован у человека, который незадолго до этого побывал в Китае.

В Германии – 21 заболевший коронавирусом. Заражение начали регистрировать еще с конца января. Летальных случаев не зафиксировано.

Associated Press

В Испании коронавирусом заразились 12 человек. Вирус выявлен у граждан, проживающих в разных регионах страны, - на Канарских островах, в Мадриде, на Майорке, в Каталонии.

В Дании о первом случае заражения сообщили 27 февраля. Человек побывал в Италии.

Во Франции - 19 случаев заражения COVID-19. Два человека скончались.

О трех случаях заражения коронавирусом сообщили в Хорватии. Известно, что один из заболевших побывал в Милане.

В Швеции коронавирусом заразилась женщина, прилетевшая из Уханя.

В Австрии также заявили о заболевших коронавирусом. Вирус выявили у двух итальянцев, проживающих в Инсбруке. До этого они ездили в Италию. Также случай заражения зафиксирован в столице страны Вене.

Буквально накануне один случай заражения зафиксирован в Лихтенштейне.

В Финляндии известно об одном инфицированном. Женщина побывала в Ухане.

В Великобритании - 15 случаев заражения коронавирусом. Одна из школ в стране была закрыта на карантин. Ученики ездили на каникулы в Италию.

В Израиле известно о трех заразившихся. Два человека были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, на котором зафиксировали вспышку COVID-19.

В Чехии выявлено три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили 1 марта. Двое инфицированных - граждане Чехии, которые посетили Италию. Еще одна пациентка – студентка из США, которая учится в Милане. Она приехала в Прагу из Эквадора.

1 марта коронавирус выявлен в Люксембурге. Инфицированным оказался 40-летний мужчина, приехавший из Италии.

В Португалии о двух случаях коронавируса сообщили 2 марта. Один из заболевших - 60-летний медик, побывавший в Италии. Другой 30-летний инфицированный вернулся из Испании.

В Монако первый больной COVID-19 появился 28 февраля. Инфицированным оказался 50-летний мужчина.

В Исландии первый случай коронавируса зафиксирован 28 февраля. Заболел 50-летний мужчина, который вернулся с итальянского горнолыжного курорта.

28 февраля о заболевшем коронавирусом сообщили и в Северной Ирландии. Мужчина вернулся в Дублин из Италии.

4 марта первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, подтвержден в Польше. Заболевший приехал из Германии.

Ну, и максимальное количество случаев коронавируса зафиксировано в Италии. Здесь также больше всего смертей от вируса – число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, возросло до 79, сообщил глава департамента гражданской защиты Анжело Борелли. За последние сутки в стране зарегистрировали 27 смертей из-за коронавируса. Количество инфицированных возросло до 2 263. С начала эпидемии в Италии от коронавируса вылечились 160 человек.

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Отметим, что коронавирус распространился на более чем 60 стран мира. COVID-19 зафиксировали на всех континентах мира, кроме Антарктиды. Пневмонией заболело поти 90 тысяч человек. Вирус унес жизни 3048 инфицированных. Выздоровело более 45 тысяч человек.

Как мы писали ранее, в Черновцах соседи требуют выселения жены зараженного коронавирусом. Местные жители считают, что самоизоляции недостаточно и требуют, чтобы жену заболевшего коронавирусом поместили в больницу.

Также напомним, что G7 попытается уменьшить последствия коронавируса для экономики.



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