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Обострение в Сирии: Эрдоган запросил у Трампа поддержку

Комментариев: 1
Анкара официально отреагировала на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности обеспечить турецкую армию боеприпасами.
Эрдоган рассчитывает на прекращение огня в Идлибе после встречи с Путиным
Эрдоган рассчитывает на прекращение огня в Идлибе после встречи с Путиным
Анадолу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с проведением военной операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом он сказал после встречи в парламенте с депутатами правящей партии в Анкаре, сообщает телеканал NTV в среду, 4 марта.

По словам Эрдогана, Анкара официально отреагировала на заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности обеспечить турецкую армию боеприпасами.

"Мы направили такие запросы Трампу, мы хотим поставок боеприпасов", – сказал турецкий президент.

Эрдоган также добавил, что рассчитывает на прекращение огня в Идлибе по результатам завтрашней встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось, 1 марта Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. В Анкаре утверждали, что единственная цель операции – самооборона от солдат режима Асада после атаки 27 февраля, когда погибли более 30 турецких военнослужащих.

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Теги: США, Турция, Сирия, боеприпасы, Эрдоган, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии, встреча Путина и Эрдогана
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    04.03.2020, 13:10
Оценка:  +15
WTF2wtf
Может Трамп не будет хоть сейчас вести себя как идиот, а в конце концов поддержит союзника по НАТО?
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