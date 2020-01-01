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Вор в Австралии украл ожерелье с витрины удочками

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Полиция австралийского города Мельбурна разыскивает вора, укравшего необычным способом дорогое ожерелье Versace с витрины магазина.

В Мельбурне совершена кража необычным способом с помощью удочек.  Об этом сегодня сообщил австралийский телеканал 9News.

Инцидент произошел еще в феврале. На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как мужчина стоит у витрины с удочкой.

Отмечается, что похитителю понадобилось около трех часов, чтобы совершить кражу. Мужчина сделал отверстие в витрине, и двумя удочками разной длины снял ожерелье Versace стоимостью около 800 долларов с манекена. Сигнализация в магазине не сработала. 

 
 
 

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Теги: Происшествия, Австралия, воры, видео, кража, воровство
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Источник: korrespondent.net

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