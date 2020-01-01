Вор в Австралии украл ожерелье с витрины удочками
Полиция австралийского города Мельбурна разыскивает вора, укравшего необычным способом дорогое ожерелье Versace с витрины магазина.
В Мельбурне совершена кража необычным способом с помощью удочек. Об этом сегодня сообщил австралийский телеканал 9News.
Инцидент произошел еще в феврале. На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как мужчина стоит у витрины с удочкой.
Отмечается, что похитителю понадобилось около трех часов, чтобы совершить кражу. Мужчина сделал отверстие в витрине, и двумя удочками разной длины снял ожерелье Versace стоимостью около 800 долларов с манекена. Сигнализация в магазине не сработала.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали подозреваемых в квартирных кражах.
Также Корреспондент.net писал, что на Закарпатье вор застрял в дымоходе и звал на помощь.
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