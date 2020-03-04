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Обстрел турецких беспилотников попал на видео

Комментариев: 1
В сети появилось видео обстрела турецких беспилотников из сирийских зенитных ракетных комплексов "Бук".
 
Опубликовано видео обстрела турецких беспилотников из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" Сирийской арабской армии. Видео опубликовано в Телеграм-канале Военный осведомитель.
 
На кадрах видеоролика, снятых в светлое время суток, виден момент запуска ракет, а на ночной съемке - попадание снаряда в цель. Где было снято видео, не уточняется.
 
 
 

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Теги: война, Турция, Сирия, обстрел, беспилотник, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    04.03.2020, 19:12
Оценка:  +1
Letohradek
Любопытно, сколько стоит один запуск "бука" и стоимость пезпилотника? Мавзолею выгодны такие запуски?
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