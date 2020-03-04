Обстрел турецких беспилотников попал на видео
В сети появилось видео обстрела турецких беспилотников из сирийских зенитных ракетных комплексов "Бук".
Опубликовано видео обстрела турецких беспилотников из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" Сирийской арабской армии. Видео опубликовано в Телеграм-канале Военный осведомитель.
На кадрах видеоролика, снятых в светлое время суток, виден момент запуска ракет, а на ночной съемке - попадание снаряда в цель. Где было снято видео, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Турции рассказали о потерях армии Асада за неделю.
Также Корреспондент.net писал, что в РФ заявили о попытке применения химоружия повстанцами в Сирии.
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