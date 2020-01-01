В Альпах лавины убили шесть человек

В австрийской части Альп сошли две лавины, жертвами которых стали пять туристов из Чехии и полицейский.

В результате схождения двух лавин в австрийских Альпах погибли шесть туристов, сообщает BBC.

“По меньшей мере шесть человек погибли в двух отдельных лавинах в австрийских Альпах", - сообщили в полиции.

Как уточняет издание Novinky, пять погибших были гражданами Чехии. Они погибли при лавине в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга. Стихийное бедствие настигло их на высоте около 2800 метров. По данным австрийской полиции, среди пяти погибших были три женщины и двое мужчин. Все они были из одной группы, заявил чешский МИД.

Жертвой другой лавины оказался 33-летний полицейский. Он погиб в южной части Каринтии, когда проходил учения.

Глава провинциальной горноспасательной службы Кристоф Преймсбергер проинформировал, что первая лавина имела ширину от 150 до 200 метров и длину около 400 метров.

По словам главы оперативной группы по спасению в горных районах Хериберта Эйсла, для поиска пропавших без вести в горный массив Дахштайн были направлены семь вертолетов со 100 спасателями.

На прошлой неделе в Грузии после схода лавины погибли три итаьянских туриста.

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