Эрдоган поехал в Брюссель договариваться по мигрантам

Президент Турции проведет переговоры по ситуации с беженцами из Сирии.

Реджеп Тайип Эрдоган 9 марта должен провести в Брюсселе переговоры. Ранее заявлялось, что Турция больше не будет препятствовать потоку беженцев в Европу. Накануне встречи в Брюсселе Эрдоган призвал Грецию открыть границы:

Читай также: Брюссель отменил заседание из-за коронавируса

"Эй, Греция! Эти люди не задержатся у тебя, они пойдут в другие европейские страны. Какое тебе дело до них? Да, мы предупреждали, что если всё будет по-прежнему, мы откроем границы. Вы не верили. Греция, почему бы и тебе не открыть ворота и не пропустить их в другие страны, чтобы избавиться от этой ноши?", - заявил Эрдоган.

Также официальная Анкара обвиняет ЕС в невыполнении обязательств по финансовой поддержке программ помощи беженцам. Этим Турция объяснила отказ от соглашения 2016 г. с Евросоюзом о сдерживании миграционных потоков.

Перед поездкой в Брюссель в телеобращении Эрдоган пообещал, что переговоры с Еврокомиссией принесут "новые результаты".

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики уже предотвратили более 20 тысяч попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. И не смотря на это, в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.