МН17: обвинения предъявят по двум пунктам

Прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 9 марта.

"Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам: ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.

В ходе первого заседания суда по данному делу председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.

Как известно, фигурантам дела являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"На первой сессии предполагается определить текущее состояние дела. Мы увидим представителей защиты, также мы оценим, насколько дело к тому, чтоб его рассматривать по сути”, - сказал Стейнхаюс.

По его словам, юридические советники и прокуратура также должны представить свою позицию в суде. “В этом случае председательствующий судья решил назначить специальное заседание, посвященное этому вопросу именно в продолжение этой сессии”, - добавил он.

Также Стейнхаюс сообщил, что в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации.

Во время слушаний планируют выступить 49 родственников погибших.

Как известно, в катастрофе Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом погибло 298 человек, 196 из которых были гражданами Нидерландов. Также при крушении погибли граждане Бельгии, Малайзии и Австралии.