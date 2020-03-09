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МН17: обвинения предъявят по двум пунктам

Комментариев: 4
В Нидерландах стартовал судебный процесс над четырьма фигурантами дело о сбитии самолета над Донбассом в 2014 году.
Судебный процесс проходит без участия фигурантов дела
Судебный процесс проходит без участия фигурантов дела

Прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 9 марта.

"Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам: ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.

В ходе первого заседания суда по данному делу председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.

Как известно, фигурантам дела являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"На первой сессии предполагается определить текущее состояние дела. Мы увидим представителей защиты, также мы оценим, насколько дело к тому, чтоб его рассматривать по сути”, - сказал Стейнхаюс.

По его словам, юридические советники и прокуратура также должны представить свою позицию в суде. “В этом случае председательствующий судья решил назначить специальное заседание, посвященное этому вопросу именно в продолжение этой сессии”, - добавил он.

Также Стейнхаюс сообщил, что в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации.

Во время слушаний планируют выступить 49 родственников погибших.

Как известно, в катастрофе Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом погибло 298 человек, 196 из которых были гражданами Нидерландов. Также при крушении погибли граждане Бельгии, Малайзии и Австралии.

 

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Теги: суд, Нидерланды, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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nelci    09.03.2020, 15:03
Оценка:  -26
nelci
Политические процессы всегда привлекают своей предсказуемостью, тут главное не найти истину, а наказать.
Vixerunt    09.03.2020, 13:56
Оценка:  +27
Vixerunt
рф не выполняет решения межд. судов. Вот если б они им закрыли возд. пространство и Аэрофлот остался сугубо внутр. авиалиниям, а ватники сели пеньками безвылазно в болотной тогда может что-то в их путенском мозгу и поменялось. А так клали они на ваш суд и эту говорильню.
iviss    09.03.2020, 17:10
Оценка:  +1
iviss
Еще можно доя России закрыть swift, будет тоже действенно. Политикам которые выступают с поддержкой действий Кремля и анексии закрыть вьезд и заморозить активы.
Колишній-східняк    09.03.2020, 13:42
Оценка:  +26
Колишній-східняк
Цікаво, що той же обвинувачуваний Гіркін заспіває на суді, якщо рашка під тиском подальших санкцій його таки видасть?
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