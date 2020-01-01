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Коронавирус: Церемонию зажжения олимпийского огня сделают закрытой

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На церемонии в Греции будут присутствовать только члены МОК.
Церемонию зажжения огня сделают закрытой из-за коронавируса
Церемонию зажжения огня сделают закрытой из-за коронавируса
EPA/UPG

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Церемония зажжения олимпийского огня, которая должна состояться 12 марта  в Греции, пройдет без зрителей. Причиной ограничения Международный олимпийский комитет назвал угрозу распространения коронавируса.

Как пишет Reuters, на церемонии будут присутствовать члены Международного олимпийского комитета (МОК) и организационного комитета игр в Токио. Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме впервые за 35 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране освободили 70 тысяч заключенных из-за коронавируса.

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Теги: коронавирус, Греция, МОК, Олимпиада
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